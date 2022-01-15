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Armaf Club De Nuit Intense Man - Туалетная вода — фото N1
Armaf Club De Nuit Intense Man - Туалетная вода — фото N2
Armaf Club De Nuit Intense Man - Туалетная вода — фото 105 ml
ArmafClub De Nuit Intense
Armaf Club De Nuit Intense Man
Туалетная вода
2822 руб.
2576 руб.
  105 ml
код товара: 388372
Доставка из ЕС!Есть в наличии!
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Дата выпуска: 2015
Страна ТМ: ОАЭ
Сделано в: Франция
Пол: для мужчин
Тип аромата: древесные, пряные
Начальная нота: Лимон, Черная смородина, Яблоко
Нота сердца: Береза, Жасмин, Роза
Конечная нота: Ваниль, Мускус, Пачули, Серая амбра
Описание
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Описание Armaf Club De Nuit Intense Man

Воплощение истинной мужественности, крепкой силы воли, целеустремленности и уверенности заключает в себе восхитительный аромат туалетной воды Club De Nuit Intense Man от популярного бренда из Арабских Эмиратов Armaf.

Теплое соблазнительное звучание этой непревзойденной древесно-пряной композиции с первых же нот завладевает женскими сердцами. Открывают этот превосходный парфюм яркие цитрусово-фруктовые аккорды свежего лимона, экстравагантной черной смородины и хрустящего яблока. В центре аромата сплелись утонченные оттенки изысканного жасмина и благородной розы с нежными березовыми переливами. Обрамление состоит из сладостных нот ванили в сочетании с чувственным великолепием мускуса, пачули и серой амбры.

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Armaf Club De Nuit Intense Man - Туалетная вода

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Комментарии
Вопросы
  • Покупка подтверждена
    ★★★★★

    Лучший клон Creed Aventus по сочетанию факторов цена / запах / стойкость / реакция окружающих. Резкое лимонное начало, которое уходит минут через 15-20 - если сможете переждать, либо этот момент в целом не раздражает, то очень стоит купить, аромат монстр универсальности.

    ответить
  • Покупка подтверждена
    ★★★★★

    Спасибо, отличный парфюм

    ответить
  • ★★★★★

    не выдержала я....вскрыла упаковку с водичкой....от аромата я в восторге,уверена что мой сын его тоже оценит. решила заказать еще такой же флакон 200 мл,но теперь уже парфюмированную воду. спасибо!!! вы лучшие!

    ответить
  • ★★★★★

    Получила товар и немного разочаровалась - по штрихкоду производитель либо США либо Канада ,хотя завялен производитель Франция. Позже,когда сын приедет - добавлю отзыв. Распаковывать будет он. А пока за доставку и упаковку 5 звёзд. До Иркутска посылка шла 13 дней.

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    • все ответы (2)
    • MAKEUP

      Елена, благодарим за Ваш отзыв! Это очень частая ситуация, которая связана с тем, что на товаре made in одной страны, а штрих код может быть указан страны, в которой расположена компания владелец-бренда. Это относится ко многим брендам, которыми владеют крупные компании. Данный бренд зарегистрирован во ОАЭ, а производственные мощности есть в многих других странах. Есть страна, в которой изначально была создана марка, страна в которой производится и страна, в которой расположена компания, которой на сегодняшний день принадлежат права на выпуск парфюмерии под данной маркой.

  • Андрей
    Покупка подтверждена

    доставлен в отл. состоянии, аромат бомбический, правда в начале тяжелый-смешанный, постепенно спирт и все лишнее улетучивается, остается ароматика, прошло 1.5 часа и думаю до завтра будет благоухать...однозначно брать!!!

    ответить
  • Покупка подтверждена
    ★★★★★

    Что касаемо цены и доставки, то вопросов нет. Пришло в мой край относительно быстро, цена очень хорошая!
    Упакован очень хорошо, видно. что постарались, даже такая мелочь как скотч был нанесен на упаковку акуратно ))
    Сам товар выглядит отлично, упаковка приятная, на всем флаконе нету ни ляпов, ни чего того, что могло бы смуттить.
    Сделал холостой в сторону, до сих пор пахнет, очень приятно. Конечно,похож на всем известный, но с самостоятельными нотами)
    За свои деньги товар то, что надо. К покупке советую)

    ответить
    • Валерий

      Кстати, хочу написать про стойкость. Нанёс в 12.00, на одежду, шею и запястья. До 17.00 чувствовал его на себе как будто только нанёс . Это говорит о вполне неплохой стойкости за свои деньги. 5 часов это твёрдо.

  • Покупка подтверждена
    ★★★★★

    Отличный запах. Брутальный, стойкий. Изумительный шлейф. Рекомендую

    ответить
  • Сергей
    Покупка подтверждена

    Чего то быстро выветривается,,,, мне попался не стойкий...

    ответить
    • Сергей

      Компании спасибо за оперативность! И внимание!

  • Magomed

    Оригинал, обалденный запах, похож на Крид Авентус , на лето самое то, makeup спасибо))

    ответить
  • Покупка подтверждена
    ★★★★★

    Насчет стойкости - нужно сделать примерно 20 распылений и оставить на недельку без крышки, я на себе не чувствую его через 20 минут, но когда вернулся с работы, девушка сказала, что заполнил всю комнату ароматом

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