Страна ТМ: ОАЭ
Сделано в: Франция
Пол: для мужчин
Тип аромата: древесные, пряные
Начальная нота: Лимон, Черная смородина, Яблоко
Нота сердца: Береза, Жасмин, Роза
Конечная нота: Ваниль, Мускус, Пачули, Серая амбра
Описание Armaf Club De Nuit Intense Man
Воплощение истинной мужественности, крепкой силы воли, целеустремленности и уверенности заключает в себе восхитительный аромат туалетной воды Club De Nuit Intense Man от популярного бренда из Арабских Эмиратов Armaf.
Теплое соблазнительное звучание этой непревзойденной древесно-пряной композиции с первых же нот завладевает женскими сердцами. Открывают этот превосходный парфюм яркие цитрусово-фруктовые аккорды свежего лимона, экстравагантной черной смородины и хрустящего яблока. В центре аромата сплелись утонченные оттенки изысканного жасмина и благородной розы с нежными березовыми переливами. Обрамление состоит из сладостных нот ванили в сочетании с чувственным великолепием мускуса, пачули и серой амбры.
Armaf Club De Nuit Intense Man - Туалетная вода
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Лучший клон Creed Aventus по сочетанию факторов цена / запах / стойкость / реакция окружающих. Резкое лимонное начало, которое уходит минут через 15-20 - если сможете переждать, либо этот момент в целом не раздражает, то очень стоит купить, аромат монстр универсальности.
Спасибо, отличный парфюм
не выдержала я....вскрыла упаковку с водичкой....от аромата я в восторге,уверена что мой сын его тоже оценит. решила заказать еще такой же флакон 200 мл,но теперь уже парфюмированную воду. спасибо!!! вы лучшие!
Получила товар и немного разочаровалась - по штрихкоду производитель либо США либо Канада ,хотя завялен производитель Франция. Позже,когда сын приедет - добавлю отзыв. Распаковывать будет он. А пока за доставку и упаковку 5 звёзд. До Иркутска посылка шла 13 дней.
Елена, благодарим за Ваш отзыв! Это очень частая ситуация, которая связана с тем, что на товаре made in одной страны, а штрих код может быть указан страны, в которой расположена компания владелец-бренда. Это относится ко многим брендам, которыми владеют крупные компании. Данный бренд зарегистрирован во ОАЭ, а производственные мощности есть в многих других странах. Есть страна, в которой изначально была создана марка, страна в которой производится и страна, в которой расположена компания, которой на сегодняшний день принадлежат права на выпуск парфюмерии под данной маркой.
MAKEUP, большое спасибо за подробный ответ. судя по всему чем больше товара я у и я плохо осведомлена. не смотря на некие недоразумения с моей стороны - я уже ваш постоянный клиент,и чем больше я заказываю у вас - тем больше убеждаюсь в том,что вы лучший магазин на сегодняшний день. спасибо вам!
доставлен в отл. состоянии, аромат бомбический, правда в начале тяжелый-смешанный, постепенно спирт и все лишнее улетучивается, остается ароматика, прошло 1.5 часа и думаю до завтра будет благоухать...однозначно брать!!!
Что касаемо цены и доставки, то вопросов нет. Пришло в мой край относительно быстро, цена очень хорошая!
Упакован очень хорошо, видно. что постарались, даже такая мелочь как скотч был нанесен на упаковку акуратно ))
Сам товар выглядит отлично, упаковка приятная, на всем флаконе нету ни ляпов, ни чего того, что могло бы смуттить.
Сделал холостой в сторону, до сих пор пахнет, очень приятно. Конечно,похож на всем известный, но с самостоятельными нотами)
За свои деньги товар то, что надо. К покупке советую)
Кстати, хочу написать про стойкость. Нанёс в 12.00, на одежду, шею и запястья. До 17.00 чувствовал его на себе как будто только нанёс . Это говорит о вполне неплохой стойкости за свои деньги. 5 часов это твёрдо.
Отличный запах. Брутальный, стойкий. Изумительный шлейф. Рекомендую
Чего то быстро выветривается,,,, мне попался не стойкий...
Компании спасибо за оперативность! И внимание!
Оригинал, обалденный запах, похож на Крид Авентус , на лето самое то, makeup спасибо))
Насчет стойкости - нужно сделать примерно 20 распылений и оставить на недельку без крышки, я на себе не чувствую его через 20 минут, но когда вернулся с работы, девушка сказала, что заполнил всю комнату ароматом
Хорошая цена, быстрая доставка. Но самим продуктом разочарован. Выветривается моментом. Знакомый заказывал тут же, стойкость космическая. А мне видимо не повезло. Больше заказывать не буду, не хочу играть в рулетку.
Парфюм классный, пахнет дорого! Очень подходит на тёплое время года т.к. он более свеже-фруктовый чем древесно- тяжёлый. Когда товарищ на работе впервые услышал этот запах на мне, то пришёл в восхищение и начались вопросы... ?! И он побежал заказывать на MAKEUP себе этот аромат. Спасибо MAKEUP!!!
Геннадий, Подскажите какая дата выпуска и батч код у вас?
Сергей, к сожалению парфюм у меня уже кончился и я флакон уже выкинул.Я его получил в июне и до февраля весь потратил 100мл. А отзыв опубликовал в марте. Нисколько не жалею о покупке этого аромата. Планирую заказать ещё.
Купила сыну,оценил!!(16 лет))Очень стойкий, держится целый день.Хорош.Такой парфюм я слышала всегда и даже очень давно,мне нравиться.Кажется что в нем есть табак.. но вроде он не заявлен.Шикарно и мне все равно если он отличается от Крид Авентус,не понимаю зачем их сравнивать.Это достойный парфюм с очень хорошей стойкостью,звучит дорого и этим все сказано.
Аромат хороший, но как подарок не подойдёт, так как в момент распыления ощущения, как будто ты облился лимонной кислотой. Запах становится приятным. только через 20-30 минут.
Подарила мужу на НГ благоухает в машине,одежда "настоящим"мужчиной.Все в плюсе:упаковка,аромат,ценник
Доставили за 3 недели, не пугайтесь заполнения деклараций (главное, чтоб вещей больше 200 евро одновременно на таможне не было).
Не крид конечно, но классный запах. За эти деньги вообще огонь
Аромат понравился, порадовала цена. Товар доставили быстро. Сотрудник предварительно разъяснил о необходимости заполнить декларацию, что вначале смутило, поскольку не сталкивался с подобным, но всё прошло без проблем. Сайт рекомендую.
Здравствуйте! Товар получил спасибо за оперативность!
Хороший инт.магазин.Все прислали оперативно. Соответствует цене и описанию.Большой выбор оригинального товара.Спасибо.Есть доверие,будем работать и далее.Рекомендую.
Понравилась работа магазина - первый заказ именно из этого магазина. Быстрая доставка, продукт оригинальный. Предполагаю, что в дальнейшем еще не раз воспользуюсь этим магазином. Вода с замечательным ароматом, не Авентис, конечно, но соотношение цены и качества достойное. Так что спасибо магазину за его работу)
Все ок ,пришел заказ вовремя товар отличного качества! Рекомендую!
Получил посылку в лучшем виде! 7 дней до Пензы. Первым делом распробовал аромат, очень доволен, так как знаю что такое Крид Авентус, Армаф бюджетный вариант к Авентус. Штрих код и батч бьются без проблем, батч код высечен на дне флакона гравировкой, Франция. Магазину низкий поклон и огромные слова благодарности!
Совершенно случайно узнал о магазине, сделал один заказ, второй, очень оперативно, на всех этапах информация о заказе, качеством доволен!
Аромат прекрасен! Заказ делала "вслепую", тестить совершенно негде, но у мужа д.р. и пришлось рискнуть, о чем совершенно не жалею! Этот "кот в мешке" оказался парфюмерным красавцем, сначала правда резковат, но постояв неск. дней преобразился, успокоился и раскрылся свеже-сладковато- терпко- дымными нотами. Стойкий, на волосах сутки как минимум, на одежде до стирки, в течение дня не утомляет, женское население реагирует крайне положительно на носителя, поэтому смело рекомендую!
Клон парфюма крид авентус.
Очень резкий химозный на старте, позже как не много выветривается нормально, не душит
Очень не обычный флакон. Взяла на подарок. Не могу расстаться . Очень уж флакон мне нравится. Стразы сверкают как бриллианты...
Потрясный аромат! Он раскрывается по разному в течении всего дня. Стойкий.
Надо брать пренепременнейше!!.....
Анна, класс