Armaf Club De Nuit Intense Man - Туалетная вода

Воплощение истинной мужественности, крепкой силы воли, целеустремленности и уверенности заключает в себе восхитительный аромат туалетной воды Club De Nuit Intense Man от популярного бренда из Арабских Эмиратов Armaf.



Теплое соблазнительное звучание этой непревзойденной древесно-пряной композиции с первых же нот завладевает женскими сердцами. Открывают этот превосходный парфюм яркие цитрусово-фруктовые аккорды свежего лимона, экстравагантной черной смородины и хрустящего яблока. В центре аромата сплелись утонченные оттенки изысканного жасмина и благородной розы с нежными березовыми переливами. Обрамление состоит из сладостных нот ванили в сочетании с чувственным великолепием мускуса, пачули и серой амбры.